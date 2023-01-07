В Одесской области раздавались взрывы: что произошло

В Одесской области в субботу, 7 января, обнаружили две дрейфующие противокорабельные мины. Их обезвредили, потому местные могли слышать звуки взрывов.

Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.

"На Одесщине наблюдательным постом сил обороны Украины были обнаружены две дрейфующие мины. Специальной группой разминирования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины опасные находки были оперативно обезврежены", — говорится в сообщении.

В ВСУ отметили, что если украинцы замечают мины, не нужно к ним приближаться, а вызывать соответствующие службы.

Напомним, 27 декабря в курортном селе Коблево, что в Николаевской области, шторм прибил к берегу вражескую морскую мину, которая детонировала.

Также в Изюмском районе Харьковской области в четверг, 1 декабря, двое мужчин 59 и 44 лет на автомобиле наехали на неизвестное взрывное устройство – в результате взрыва они погибли на месте.

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