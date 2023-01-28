Из-за шторма в Черном море усилилась минная опасность

Людей просят быть осторожными.
В субботу, 28 января, из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. В частности, они могут дрейфовать по морскому побережью Одесской области.
Об этом рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
"Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья", — рассказал представитель ОВА.
Братчук просит людей осторожничать и не нарушать соответствующих распоряжений ОВА и военного командования.
Напомним, в начале января 2023-го в Одесской области выявили две дрейфующие противокорабельные мины. Их обезвредили, потому местные могли слышать звуки взрывов.
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