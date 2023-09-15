У Росії "ветеран СВО" розважав дітей гранатою – відео

У Росії нічого не змінюється – "ветерани СВО" повертаються додому і влаштовують неподобства.
Так, "денацифікатор" повернувся з війни й почав розважати дітлахів у своєму дворі гранатою. Це викликало бурхливу реакцію сусідів.
Відео оприлюднив журналіст Денис Казанський.
Деталі
Російський військовий, вочевидь, щойно повернувся додому з України. Традиційно, адекватності й тверезості від окупантів годі й чекати. Так, він дістав гранату і запропонував діткам погратися нею. Здавалося, що росіянин просто жартує, але він справді її запустив.
Після цього сусіди бійця росармії почали забирати дітей і тікати. Одна з жінок просто оскаженіла: "Ї***утий, с**ка, бл*ть! Іди на**й! Ти чьо, уй***к?", - вигукнула вона. На її думку, таким не слід повертатися додому. "Та вас, бл*ть, таких вбивати треба!", – вважає сусідка.
Загарбник почав перепрошувати і говорити, що більше так не буде. Мовляв, граната не несе загрози, тож все під контролем.
"Незабаром таке буде по всій Росії та у значно більших масштабах. Війна, яку розв'язала РФ, прийде до кожного будинку", – запевняє Казанський.
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