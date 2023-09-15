В России "ветеран СВО" развлекал детей гранатой – видео

В России ничего не меняется – "ветераны СВО" возвращаются домой и устраивают безобразия.

Так, "денацификатор" вернулся с войны и начал развлекать ребятишек в своем дворе гранатой. Это вызвало бурную реакцию соседей.

Видео обнародовал журналист Денис Казанский.

В России "ветеран СВО" развлекал детей гранатой

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Российский военный, очевидно, только что вернулся домой из Украины. Традиционно, адекватности и трезвости от оккупантов не приходится. Так, он достал гранату и предложил деткам поиграть ею. Казалось, россиянин просто шутит, но он действительно ее запустил.

После этого соседи бойца росармии начали забирать детей и убегать. Одна из женщин просто взбесилась: "Е***утый, с**ка, бл*ть! Иди на**й! Ты че, уй***к?", – воскликнула она. По ее мнению, таким не следует возвращаться домой. "Да вас, бл*ть, таких убивать надо!", – считает соседка.

Захватчик начал извиняться и говорить, что больше так не будет. Мол, граната не несет угрозы, так что все под контролем.

"В скором времени такое будет по всей России и в значительно больших масштабах. Война, которую развязала РФ, придет в каждый дом", – уверяет Казанский.

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