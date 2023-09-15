В Украине хотят повысить минималку: что известно

Украинцам повысят минималку в два этапа.

Кабинет министров Украины предлагает повысить с января 2024-го минимальную зарплату. Это заложено в проекте государственного бюджета на следующий год.

Об этом сообщил член финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк, обнародовавший проект госбюджета.

Украинское правительство предлагает в 2024-м повышать минимальную зарплату дважды: с 1 января и с 1 апреля:

в месячном размере : от 1 января – 7100 грн, от 1 апреля – 8000 грн;

: от 1 января – 7100 грн, от 1 апреля – 8000 грн; в почасовом размере: от 1 января – 42,6 грн, от 1 апреля – 48 грн.

Кроме того, предлагается определить размер минимальной заработной платы на уровне 1600 грн., которая применяется как расчетная величина для исчисления выплат по решениям суда.

К слову, минималку в Украине не повышали с 1 октября 2022-го. В настоящее время она составляет 6700 грн.

Как сообщалось, правительство приняло проект бюджета на 2024 год с собственными доходами общего фонда бюджета в 1,56 триллиона гривен и расходами общего фонда в 3,108 триллиона. Документ должен быть зарегистрирован в Верховной Раде 15 сентября.

Читайте также: