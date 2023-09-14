Субсидию на отопительный сезон можно определить самостоятельно, но есть нюанс

При назначении "зимней" субсидии учитываются доходы за первый и второй кварталы 2023 года.

С помощью специальной формулы можно подсчитать, будет ли субсидия назначена домохозяйству на следующий отопительный сезон. Но при этом важно учитывать доходы за определенный период времени.

Об этом рассказала начальник ГУ ПФУ в Винницкой области Елена Корчак в эфире национального телемарафона.

По ее словам, необходимая формула, по которой можно произвести подсчеты, есть в открытом доступе.

"Нужно посчитать доход членов домохозяйства. И здесь нужно понимать, когда именно мы обращаемся за субсидией", — отметила чиновница.

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Елена Корчак отметила, что при назначении "зимней" субсидии учитываются доходы за первый и второй кварталы 2023 года, а если член домохозяйства является пенсионером, то берут такой расчет за август текущего года.

"То есть сегодня фактически члены домохозяйства могут посчитать доходы и тогда их нужно приложить к тем расходам, которые они тратят на жилищно-коммунальные услуги. Субсидия назначается на ту часть расходов, которая не превышает 15% от доходов граждан", — напомнила чиновница пенсионного фонда .

Напомним, на портале от Минсоцполитики можно онлайн проверить начисление субсидии, ее размер на отопительный и неотапливаемый сезоны. Для этого нужно знать почтовый адрес получателя.

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