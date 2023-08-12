Кто может получить субсидию и как начисляется – инструкция

В Минсоцполитике объяснили, как рассчитать размер обязательного платежа и субсидии.
В Украине получить жилищные субсидии могут семьи, у которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа. Этот платеж исчисляется индивидуально, по единой формуле, и зависит исключительно от размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства на одного человека.
Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
"Если сумма всех платежек (в пределах установленных социальных нормативов потребления услуг) выше обязательного платежа, потенциально можно получить субсидию", — говорится в сообщении.
Там отметили, что в то же время кроме материального еще будет дополнительно проанализировано имущественное положение (наличие нескольких квартир, дорогостоящих автомобилей, депозитов и т.п.).
Кто может получить субсидию
Этим летом правительство дополнительно упростило критерии получения субсидии для многодетных, приемных семей, семей, где есть лица с инвалидностью.
При этом в совокупном доходе домохозяйств не будут учитываться доходы членов семей, состоящих за границей более 60 дней.
Также для украинцев, жилье которых находится в зоне активных боевых действий или под оккупацией, механизм централизованного начисления и выплаты жилищных субсидий и льгот на оплату коммуналки продлен на год, рассказали в Минсоцполитики.
Как рассчитать размер обязательного платежа и субсидии
(Пример на семье, состоящий из 4-х человек: муж, жена и двое детей).
Для расчета:
- размер платы за жилищно-коммунальные услуги, исходя из социальных норм и социальных нормативов пользования услугами – 3500 грн;
- муж и жена работают, их месячный доход – 15 000 грн;
- базовый коэффициент – 2
- базовая норма платы за услуги – 15;
- прожиточный минимум с 1.01.2023г. – 2589 грн.
Напомним, ранее мы объясняли, как узнать о начислении и размере субсидии в два клика (инструкция).
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