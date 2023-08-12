Кто может получить субсидию и как начисляется – инструкция

В Минсоцполитике объяснили, как рассчитать размер обязательного платежа и субсидии.

В Украине получить жилищные субсидии могут семьи, у которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа. Этот платеж исчисляется индивидуально, по единой формуле, и зависит исключительно от размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства на одного человека.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

"Если сумма всех платежек (в пределах установленных социальных нормативов потребления услуг) выше обязательного платежа, потенциально можно получить субсидию", — говорится в сообщении.

Там отметили, что в то же время кроме материального еще будет дополнительно проанализировано имущественное положение (наличие нескольких квартир, дорогостоящих автомобилей, депозитов и т.п.).

Кто может получить субсидию

Кто может получить субсидию? / Фото: Министерство социальной политики Украины

Этим летом правительство дополнительно упростило критерии получения субсидии для многодетных, приемных семей, семей, где есть лица с инвалидностью.

При этом в совокупном доходе домохозяйств не будут учитываться доходы членов семей, состоящих за границей более 60 дней.

Также для украинцев, жилье которых находится в зоне активных боевых действий или под оккупацией, механизм централизованного начисления и выплаты жилищных субсидий и льгот на оплату коммуналки продлен на год, рассказали в Минсоцполитики.

Как рассчитать размер обязательного платежа и субсидии

(Пример на семье, состоящий из 4-х человек: муж, жена и двое детей).

Для расчета:

размер платы за жилищно-коммунальные услуги, исходя из социальных норм и социальных нормативов пользования услугами – 3500 грн;

муж и жена работают, их месячный доход – 15 000 грн;

базовый коэффициент – 2

базовая норма платы за услуги – 15;

прожиточный минимум с 1.01.2023г. – 2589 грн.

Как рассчитать размер субсидии. / Фото: Министерство социальной политики Украины

Напомним, ранее мы объясняли, как узнать о начислении и размере субсидии в два клика (инструкция).

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