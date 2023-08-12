Трансферная сага завершена: "Бавария" объявила о подписании Кейна

Мюнхенская "Бавария" объявила о переходе звездного нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Как сообщает официальный сайт немецкого клуба, 30-летний форвард сборной Англии подписал с мюнхенцами контракт на четыре сезона, до 30 июня 2027 года.

За чемпионов Германии капитан английской национальной команды будет выступать под 9-м номером.

Сумма трансфера не разглашается, но ранее СМИ сообщали, что "Тоттенхэм" заработает на продаже своего игрока 100 миллионов евро. Еще 20 миллионов евро "шпор" могут получить бонусами.

Подписание Кейна – самый дорогой трансфер в истории "Баварии". До этого наибольшую сумму (80 миллионов евро) мюнхенцы платили в 2019 году мадридскому "Атлетико" за защитника Лукаса Эрнандеса.

Кейн выступал в составе "Тоттенхэма" с 2011 года. За это время он провел 435 матчей в составе лондонского клуба, в которых забил 280 голов и сделал 64 ассиста. Соглашение нападающего со "шпорами" было рассчитано до лета 2024 года.

Самым большим достижением Кейна с "Тоттенхэмом" остается выход в финал Лиги чемпионов в сезоне-2018/19. Ни одного трофея со "шпорами" он не выигрывал.

Кейн также является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. На его счету 58 голов в 84 поединках за "Трех львов". Вместе с национальной командой он стал серебряным призером Евро-2020.

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