Трансферна сага завершена: "Баварія" оголосила про підписання Кейна

Найкращий бомбардир в історії збірної Англії перебрався до німецького гранда.
Мюнхенська "Баварія" оголосила про перехід зіркового нападника "Тоттенгема" Гаррі Кейна.
Як повідомляє офіційний сайт німецького клубу, 30-річний форвард збірної Англії підписав з мюнхенцями контракт на чотири сезони, до 30 червня 2027 року.
За чемпіонів Німеччини капітан англійської національної команди виступатиме під 9-м номером.
Сума трансферу не розголошується, але раніше ЗМІ повідомляли, що "Тоттенгем" заробить на продажу свого гравця 100 мільйонів євро. Ще 20 мільйонів євро "шпори" можуть отримати бонусами.
Підписання Кейна – найдорожчий трансфер в історії "Баварії". До цього найбільшу суму (80 мільйонів євро) мюнхенці платили 2019 року мадридському "Атлетіко" за захисника Лукаса Ернандеса.
Action! FC Bayern proudly presents . #ServusHarry #FCBayern pic.twitter.com/0xV49t2z29— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) August 12, 2023
Кейн виступав у складі "Тоттенгема" від 2011 року. За цей час він провів 435 матчів у складі лондонського клубу, в яких забив 280 голів і зробив 64 асисти. Угода нападника зі "шпорами" була розрахована до літа 2024 року.
Найбільшим досягненням Кейна з "Тоттенгемом" залишається вихід до фіналу Ліги чемпіонів у сезоні-2018/19. Жодного трофея зі "шпорами" він не вигравав.
Також Кейн є найкращим бомбардиром в історії збірної Англії. На його рахунку 58 голів у 84 поєдинках за "Трьох левів". Разом із національною командою він став срібним призером Євро-2020.
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