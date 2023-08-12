Син Джо Байдена може постати перед судом: у чому його звинувачують

Хантер Байден – син президента США Джо Байдена – може постати перед судом за кримінальними звинуваченнями.

Про це заявив новопризначений спеціальний прокурор Девід Вайс, пише Reuters.

Журналісти зазначили, що судовий процес може відіграти величезну роль на президентських виборах у США 2024 року.

"Потенційний судовий процес підвищує ймовірність безпрецедентного видовища в історії США: синові чинного президента висунуті кримінальні звинувачення, тоді як його батько виступає за переобрання, ймовірно, проти республіканця Дональда Трампа, якому загрожують принаймні три майбутні кримінальні процеси", – пише Reuters..

Республіканці в Конгресі погрожують розпочати процедуру розслідування щодо можливого імпічменту глави держави, бездоказово стверджуючи, що Байден нібито отримував вигоду з бізнес-угод, які укладав його син Хантер.

У червні спеціальний прокурор Девід Вайс висунув Хантеру Байдену звинувачення у несплаті податків та порушенні законодавства про вогнепальну зброю. Проте суддя федерального суду у Делавері відхилила запропоновану звинуваченням угоду про визнання вини. Вайс заявив 11 серпня у суді, що переговори між двома сторонами з цього питання провалилися.

"Уряд тепер вважає, що справу не буде врегульовано до суду", – зазначив він.

У чому звинувачують Хантера Байдена

Розслідування у справі щодо Хантера Байдена триває від 2018 року, коли стало відомо, що він незаконно володів револьвером Colt Cobra 38 та приховував, що вживає наркотики. Крім того, сина чинного президента підозрювали у несплаті податків на понад $100 тисяч.

Хантер Байден 2023 року погодився визнати провину у несплаті податків та незаконному зберіганні зброї. Досудова угода мала сприяти призначенню йому покарання, не пов'язаного з позбавленням волі. У липні стало відомо, що угода зі слідством фактично розвалилася, оскільки суддя окружного суду Меріеллен Норейка відмовилась її підписувати. Суд визнав, що вона містить "нестандартні умови" і може дати Байдену імунітет в епізодах, за якими триває слідство. Після зірвання угоди Байден відмовився від визнання вини.

Девід Вайс після підвищення до спеціального прокурора заявив, що сторонам не вдалося домовитися про нову угоду і тепер доля Хантера Байдена, найімовірніше, вирішуватиметься у кримінальному суді.

Вайс сказав, що він може висунути Хантеру Байдену різні звинувачення у Вашингтоні чи Каліфорнії, де мала місце ймовірна злочинна поведінка.

Білий дім відмовився від коментарів. Представники Байдена раніше відкидали звинувачення республіканців як "божевільні теорії змови" і заявляли, що Байден не брав участі в бізнесі свого сина.

Нагадаємо, у США ФБР застрелило жителя штату Юта, який погрожував вбити президента Джо Байдена під час його візиту.

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