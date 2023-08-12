В Одессе открыли пляжи для купания: список

Пляжи будут работать с 08:00 до 20:00

В Одессе официально открыли пляжи. В городе уже действуют шесть зон для купания и оздоровления на побережье Черного моря.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

ОВА подписала с командующим группировкой войск "Одесса" приказ о доступе людей к морю. В настоящее время доступны для людей шесть пляжей. Впрочем, этот перечень будет дополняться.

В Одессе официально открыты зоны:

пляж Калетон;

Инклюзивный пляж;

муниципальный пляж (район 14 Фонтана);

пляж "Икра";

пляж "Чайка";

муниципальный пляж (район 10 Фонтана)

Пляжи будут работать с 08:00 до 20:00. Отмечается, что во время воздушной тревоги или при штормах от двух баллов или обнаружении подозрительных предметов запрещено плавать и находиться на пляже. Кроме того, выход в акваторию Черного моря любого плавсредства, кроме спасательных служб, также запрещен.

Отмечается, что на открытых зонах для купания обязательно должна быть спасательная лодка и защитные ограждения от взрывоопасных предметов.

Море стало безопасным

Известно, что состояние морской воды в акватории Одесского залива после теракта окупантов на Каховской ГЭС стабилизировалось. По данным измерений проб, соленость и другие показатели достигли нормированных сезонных значений.

По информации ученых из Института морской биологии, количество биологического вещества, то есть остатки камыша, значительно сократилось. Пока это количество минимальное. На дне остаются отдельные ветки и растительные остатки.

"Эпидемиологическая ситуация по инфекционной заболеваемости в Одесской области контролируемая, количество больных кишечными инфекциями ниже сезонной заболеваемости", — сообщили в ОВА.

Напомним, в июне в Одессе запретили отдых на пляжах, ограничения коснулись и клубов. После подрыва Каховской ГЭС в пробах морской воды обнаружили множество возбудителей кишечных болезней, а также личинки гельминтов.

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