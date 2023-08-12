В Одесі відкрили пляжі для купання: перелік

Пляжі будуть працювати від 08:00 до 20:00

В Одесі офіційно відкрили пляжі. У місті вже діють шість зон для купання та оздоровлення на узбережжі Чорного морі.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

ОВА підписала з командувачем угрупуванням військ "Одеса" наказ про доступ людей до моря. Наразі доступними для людей є шість пляжів. Втім, цей список буде доповнюватися.

В Одесі офіційно відкрито зони:

пляж Калетон;

Інклюзивний пляж;

муніципальний пляж (район 14 Фонтану);

пляж "Ікра";

пляж "Чайка";

муніципальний пляж (район 10 Фонтану)

Пляжі будуть працювати від 08:00 до 20:00. Зазначається, що під час повітряної тривоги чи під час шторму від двох балів чи виявленні підозрілих предметів заборонено плавати та перебувати на пляжі. Крім того, вихід до акваторії Чорного моря будь-якого плавзасобу, окрім рятувальних служб, також заборонено.

Зазначається, що на відкритих зонах для купання обов’язкова має бути рятувальний човен та захисні огорожі від вибухонебезпечних предметів.

Море стало безпечним

Відомо, що стан морської води в акваторії Одеської затоки після теракту окупантів на Каховській ГЕС стабілізувався. За даними вимірювань проб, солоність та інші показники досягли нормованих сезонних значень.

За інформацією вчених із Інституту морської біології, кількість біологічної речовини, тобто залишки очерету, значно скоротилася. Наразі ця кількість мінімальна. На дні залишаються окремі гілки та рослинні залишки.

"Епідеміологічна ситуація з інфекційної захворюваності в Одеській області контрольована, кількість хворих на кишкові інфекції нижча за сезонну захворюваність", - повідомили в ОВА.

Нагадаємо, у червні в Одесі заборонили відпочинок на пляжах, обмеження торкнулись і клубів. Після підриву Каховської ГЕС в пробах морської води виявили величезну кількість збудників кишкових хвороб, а також личинки гельмінтів.

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