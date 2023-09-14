Парень с самыми длинными волосами в мире: как он выглядит (фото, видео)

Индийский подросток с невероятно длинными волосами установил мировой рекорд.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Сидакдип Сингх Чахал ни разу в жизни не стригся. 15-летний подросток из Уттар-Прадеша отрастил волосы до 146 см, установив рекорд по длине прядей у подростка мужского пола.

Сидакдип Сингх Чахал / Фото: guinnessworldrecords.com

Сидак моет волосы дважды в неделю, каждый раз выделяя на мытье, сушку и расчесывание не менее часа.

"Это бы заняло целый день, если бы не помощь моей матери", — сказал он.

Мыть волосы ему помогает мама / Фото: guinnessworldrecords.com

Сидак отращивает волосы, потому что он сикх. Один из основных принципов религии – никогда не стричься, "так как это дар Божий".

Обычно он завязывает волосы в пучок и покрывает их дастаром (тюрбаном), как это принято у сикхов.

Семья Сидака и многие его друзья — сикхи, однако ни у кого из них нет таких длинных волос, как у него.

"Многие мои родственники были шокированы, увидев их", — рассказал он.

Когда Сидак сказал им, что его прическа установила мировой рекорд, некоторые из них не поверили: "Они думали, что я их обманываю, и понадобилось несколько доказательств, чтобы их убедить", — сказал он.

В детские годы друзья иногда дразнили Сидака, когда он сушил волосы на улице. "Мне не нравилось, что над моими волосами смеялись", — вспомнил он.

Сидакдип в детстве / Фото: guinnessworldrecords.com

Тогда Сидак сказал себе, что отрежет их, когда станет старше, но теперь он считает это частью своей личности.

Теперь юноша "в восторге" от своего нового статуса: "Я был на седьмом небе от счастья, когда узнал".

Сидакдип Сингх Чахал / Фото: guinnessworldrecords.com

Самые длинные волосы у подростка – 200 см – были у девочки из Индии Ниланши Пателем. Но она постриглась в 2021 году и пожертвовала пряди музею.

Пока что не существует рекорда по длине волос у живого мужчины – Сидак готов завоевать этот титул, как только ему исполнится 18 лет, если к этому времени ни у кого больше не будет подтверждено наличие длинных волос.

Самые длинные волосы у мужчины когда-то были в Свами Пандарасаннаде, главы монастыря Тирудадутурай в Мадрасе, Индия. Его волосы, как сообщалось в 1949 году, имели длину 7,9 м, однако достоверность этого утверждения не может быть проверена.

Напомним, тем временем юзеры уже нашли потенциального рекордсмена с длинными волосами. Мужчина из Ямайки шокировал длиной дредов, которые отращивал 40 лет.

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