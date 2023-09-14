Раста Рапунцель: мужчина шокировал длиной дредов, которые отращивал 40 лет — видео

Мужчина из Ямайки ошеломил длиной своих дредов.

Он отращивает их более 40 лет. Чтобы показать свою прическу, ему пришлось подняться на крышу здания.

45-секундный клип опубликовали в Instagram.

Очевидцы и пользователи Сети были ошеломлены увиденным:

Вау! Невероятно

Раста Рапунцель

Боже мой, как красиво

Красивые волосы

Также в комментариях пользователи настаивали, что мужчине нужно обратиться в Книгу рекордов Гиннеса: "Это должен быть мировой рекорд из самых длинных дредов", "Кто-то должен обратиться в книгу рекордов и записать его, пока он жив".

Со своей стороны представитель Книги рекордов подтвердил: "Пока нет рекордсмена из самых длинных природных дредов среди живых мужчин".

Заметим, рекордсменка среди женщин – жительница американского города Клермонт, штат Флорида, Аша Мандела. В 2009 году длина ее дредов достигла 5,95 метра.

Напомним, самая высокая собака в мире Зевс умерла после ампутации лапы. Ей было три года.

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