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"Надо насладиться процессом": в ВСУ прокомментировали утренние взрывы в Евпатории

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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"Надо насладиться процессом": в ВСУ прокомментировали утренние взрывы в Евпатории

Взрыв. / Фото: Associated Press

В этом городе немало военных объектов.

Пока рано говорить о результатах утренних взрывов во временно аннексированном Крыму. В частности, в Евпатории. Пока на полуострове "хлопок" цветет".

Об этом заявила во время телемарафона руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Возможно и знаю, но пока рано... Надо насладиться процессом", — ответила Гуменюк на вопрос о том, что происходит на полуострове.

По ее словам, в Евпатории сосредоточено много военных объектов оккупантов, которые являются законными целями для Украины.

"Там сосредоточение военных объектов, наличие рядом аэродрома. Все это говорит о том, что работа осуществляется абсолютно планово. Целые законные, целые военные. "Хлопок" процветает", — подчеркнула Гуменюк.

Как сообщалось, утром 14 сентября появилась информация, что в Евпатории прогремели мощные взрывы. Российские власти заявили о якобы сбитых беспилотниках.

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Дата публикации
Просмотры
656
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