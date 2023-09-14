Россияне еще раз перекрыли Крымский мост

О причинах таких действий не сообщается

Об этом идет речь в сообщении в социальных сетях.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне осмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.

Также в социальных сетях говорится, что под Евпаторией пролетали беспилотники, якобы сработала система рос"ПВО", слышны взрывы.

Напомним, что на рассвете 13 сентября во временно оккупированном Севастополе были слышны громкие взрывы. Их было слышно в районе морского завода имени Орджоникидзе.

Позже в Министерстве обороны России признали, что был атакован Севастопольский морской завод. Там успели заявить о сбивании большого количества ракет.

Пока Украина пока не комментировала ситуацию, однако командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук поблагодарил украинских пилотов за отличную боевую работу.

Издание Sky News сообщило, что атака, вероятно, была совершена британскими ракетами Storm Shadow. Пока Минобороны Британии этого не прокомментировало.

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