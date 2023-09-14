Астрологический прогноз на 14 сентября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: самый опасный день лунного календаря, в течение которого необходимо соблюдать осторожность во всех сферах жизни и деятельности. Важно отказаться от любых ссор и конфликтов, не выяснять ни с кем отношений, не повышать ни на кого голос и даже, по возможности, не включать яркий свет – полумрака будет вполне достаточно.
Символ дня: Гидра.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: красный, алый, пунцовый, огненный.
Счастливые камни дня: змеевик, перламутр, черный жемчуг, белый опал, цветная яшма.
За какую часть тела отвечает: прямая кишка, анус.
Болезни дня: могут обостриться – или возникнуть – заболевания, связанные с психикой.
Питание дня: от мясных продуктов и горячительных напитков – даже в минимальном количестве – необходимо отказаться. Приветствуется пост, диета или хотя бы разумное сокращение рациона.
Стрижка дня: не самый лучший день для стрижки.
Дачные работы дня: можно бороться с сорняками и садово-огородными вредителями, а также обрезать деревья и кустарники, удаляя сухие и безжизненные ветки.
Магия и мистика дня: от гадания – в любом виде – необходимо отказаться.
Сны дня: сновидения нынешней ночи могут быть пугающими, но, к счастью, не сбудутся.
Табу дня: нельзя не только приступать к реализации новых проектов, но и строить планы на будущее.
Цитата дня: «Обязательно наступает время, когда нужно перестать убегать, а вместо этого развернуться и посмотреть в лицо опасности. Самое сложное – найти в себе мужество» (Сьюзен Коллинз).
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