Астрологічний прогноз на 14 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: найнебезпечніший день місячного календаря, протягом якого необхідно бути обережним у всіх сферах життя та діяльності. Важливо відмовитися від будь-яких сварок та конфліктів, не з'ясовувати ні з ким стосунків, не підвищувати ні на кого голос і навіть, за можливості, не вмикати яскраве світло – напівтемряви буде цілком достатньо.

Символ дня: Гідра.

Стихія дня Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: червоний, вогняний.

Щасливі камені дня: змійовик, перламутр, чорні перли, біла опала, кольорова яшма.

За яку частину тіла відповідає: пряма кишка, анус.

Хвороби дня: можуть загостритися або виникнути захворювання, пов'язані з психікою.

Харчування дня: від м'ясних продуктів та міцних напоїв – навіть у мінімальній кількості – необхідно відмовитись. Вітається піст, дієта чи хоча б розумне скорочення раціону.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.

Дачні роботи дня: можна боротися з бур'янами та садово-городними шкідниками, а також обрізати дерева та чагарники, видаляючи сухі та неживі гілки.

Магія та містика дня: від ворожіння – у будь-якому вигляді – необхідно відмовитися.

Сни дня: сновидіння цієї ночі можуть лякати, але, на щастя, не справдяться.

Табу дня: не можна не лише розпочинати реалізацію нових проєктів, а й будувати плани на майбутнє.

Цитата дня: «Обов'язково настає час, коли потрібно припинити тікати, а натомість розвернутися і подивитися в обличчя небезпеці. Найскладніше – знайти у собі мужність» (С'юзен Коллінз).

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