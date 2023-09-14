Росіяни вкотре перекрили Кримський міст

Про причини таких дій не повідомляється

Про це йдеться у повідомленні у соціальних мережах.

"Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито. Перебуваючих на мосту та в зоні огляду просимо зберігати спокій та дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Також у соціальних мережах йдеться про те, що під Євпаторією пролітали безпілотники, нібито спрацювала система рос"ППО", чути вибухи.

Нагадаємо, що на світанку 13 вересня в тимчасово окупованому Севастополі було чути гучні вибухи. Їх було чутно в районі морського заводу імені Орджонікідзе.

Згодом у Міністерстві оборони Росії визнали, що був атакований Севастопольський морський завод. Там встигли заявити про збивання великої кількості ракет.

Поки Україна наразі не коментувала ситуацію, однак командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук подякував українським пілотам за чудову бойову роботу.

Видання Sky News повідомило, що атака, ймовірно, була здійснена британськими ракетами Storm Shadow. Наразі Міноборони Британії цього не прокоментувало.

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