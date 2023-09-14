Загадочный аксессуар испанок: что такое мантилья и почему ее носят с огромным гребнем

Рассматривая снимки испанских дам и королевских особ, нельзя не обратить внимания на очень необычный предмет гардероба - кружевную мантилью, которую они, хоть и крайне редко, но надевают с огромным гребнем - пейнетой. Такое сочетание характерно испанской и латиноамериканской культуре и является праздничным туалетом. Обычно их можно увидеть на свадьбах, корриде, пасхальных мероприятиях и карнавалах.

Традиционная мантилья / Фото: Getty Images

Точное происхождения мантильи неизвестно, хотя считается, что свое начало эта вуаль берет от головных покрывал и накидок, которые использовались в Испании в качестве предмета верхней одежды в 1-м тысячелетии нашей эры. Предполагают, что в культуру иберийских народов (живший на территории современной Испании) мантильи перекочевали из арабской культуры еще со времен, когда Пиренейский полуостров был ими захвачен, то есть являются родственницами чадры. Соответственно, даже после Реконкисты этот элемент одежды остался в модной культуре испанок и дожил до наших времен, хотя уже и не популярен.

Испанки в черной мантилье / Фото: Getty Images

Изначально мантильи носили простолюдинки и не в виде красивых кружевных накидок, а более простых из полотна. Однако расцвет этого аксессуара настал в XVII-XIX веках. Полотно постепенно заменилось кружевами и выглядело в образах испанок очень красиво, поэтому неудивительно, что в результате появилось и в образах дам из высших сословий. Считается, что популяризовала мантилью в высшем обществе королева Изабелла II - она была большой любительницей ношения диадем, корон и, видимо, поэтому заинтересовалась мантильей. Естественно, этот аксессуар вслед за королевой начали копировать и другие приближенные к ней дамы.

Королева Изабелла II / Фото: Getty Images

Также нельзя не отметить, что еще одними популяризаторами мантильи были и махи - представители низших классов общества и выходцы из обедневших провинциалов, жители мадридских трущоб. Часто именно женщин-мах в мантильях изображал на своих картинах знаменитый художник Франсиско Гойя.

После свержения Изабеллы II мода на мантилью начала спадать, хотя не во всей Испании, ведь в некоторых регионах этот аксессуар очень вжился в культуру. Окончательный упадок настал в конце XIX - начале XX века, и в повседневном гардеробе испанок сохранилась лишь токилья (косынка) - кружевной платок, обычно треугольный, который женщины надевали в церковь и носили ее уже без гребня.

Испанка в белой мантилье / Фото: Getty Images

Сегодня же мантилья все еще используется дамами на праздниках и даже с высоким гребнем. Также из испанской культуры кружевная накидка на голову перекочевала и в Ватикан, став обязательной частью дипломатического туалета для аудиенции у Папы Римского.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королева Софи / Фото: Getty Images

Носят ее в основном черного цвета, но есть исключении, когда некоторым представителям королевских семей, например, королеве Испании, позволяется надевать на аудиенцию мантилью белого цвета. Также белую мантилью надевают на свадьбы, и незамужние девушки.

Испанки в белых мантильях / Фото: Getty Images

Длина каждой мантильи рассчитывалась индивидуально по росту дамы, то есть так, чтобы в передней части быть по длине руки, а сзади доходить до бедра. Чтобы кружевная накидка не спадала, ее незаметно пристегивали к плечам платья. Одевается мантилья на высокий гребень - пейнету, который делался из слоновой кости или черепахового панциря, иногда из перламутра. Появился гребень в XIX веке и предназначен, чтобы придать девушке роста, а также закрепить кружевную мантилью на голове. Форма у них также может быть разная, например, закругленная, квадратная или прямоугольная. Некоторые гребни изготовляли простыми, а некоторые, наоборот, украшенными ажурными узорами.

Испанки в мантилье / Фото: Associated Press

Испанки в мантилье / Фото: Associated Press

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