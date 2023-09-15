Тарифы на коммуналку: сколько украинцам придется заплатить зимой

Украинцев ждет впереди отопительный сезон. Несмотря на незначительное увеличение тарифов, расходы на коммуналку в этом году увеличатся.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

В этом сезоне меньше всего повезло тем, у кого установлен электрический теплый пол и электрические котлы. В небольших населённых пунктах уже повысили тарифы на воду.

В целом семья из четырех человек с газовой плитой и горячим водоснабжением в месяц в среднем тратит:

13,2 куб. м газа;

8 куб. м холодной воды;

6,4 куб. м горячей воды;

190 кВт*ч электроэнергии;

1,4 Гкал тепла (среднее потребление).

По этим данным, в Киеве в прошлом году за такой объем коммунальных услуг семья должна платить 626,5 грн за горячую воду, 2316 за отопление, 273,6 грн за электроэнергию, 105 грн за газ, 401 грн за холодную воду. Всего 3721 грн.

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"В Украине нормативы потребления завышены, то есть на самом деле столько тратят те семьи, которые не экономят коммунальные услуги и не следуют советам по энергоэффективности. За год для киевлян цены на коммунальные услуги практически не изменились (за исключением электроэнергии). А сумма в платежках для Такая семья за год может вырасти на 228 грн", — говорится в сообщении.

На что не изменились тарифы:

на воду в больших городах;

на газ;

на отопление.

На что изменились тарифы:

на электроэнергию;

на воду в небольших населённых пунктах.

В то же время, семьям в небольших населенных пунктах повезло немного меньше.

В небольших населенных пунктах, где решение принимают местные власти без участия НКРЭКа, водоснабжение будет дорожать. Кроме того, возросла стоимость и электроэнергии.

"Например, в Куликовке Черниговской области с 2024-го стоимость холодной воды хотят повысить с 85 до 124,1 грн за кубометр (общая стоимость воды и водоотведения). Для семьи, которая ежемесячно тратит 8 кубов воды, расходы увеличатся с 680 до 124,1 грн. 992,8 грн", — указано в сообщении.

Почему тарифы в разных городах разные?

Стоимость отопления, горячей и холодной воды отличается не только от города, но и от района. Следовательно, чем тем больше шансов иметь низкие тарифы на воду. Это обусловлено тем, что чем больше потребителей, тем легче распределить потери, затраты на работу насосов, зарплаты сотрудников, материалы.

"Средние зарплаты в Киеве выше, чем в любом другом населенном пункте, часть тарифов в столице значительно ниже, чем в маленьких населенных пунктах. Кроме того, если в Киеве стоимость воды и тепла определяется НКРЭК, то в небольшом населенном пункте решение может принять местные власти", — объясняют в сообщении.

Добавим, что правительство не собирается рассматривать вопросы изменения тарифов на тепло и горячую воду накануне осенне-зимнего периода.

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