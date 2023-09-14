Тарифы на коммуналку: Шмыгаль рассказал, что ждать украинцам

Правительство не собирается рассматривать вопросы изменения тарифов на тепло и горячую воду накануне осенне-зимнего периода.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Мы также решили, что на рынке природного газа тоже не будет никаких изменений — поставщики тепла и дальше будут получать от "Нафтогаза" объемы голубого топлива по фиксированной цене — 7,4 грн за кубический метр", — сказал премьер.

По его словам, это льготная цена, которая позволит не повышать тарифы.

"В настоящее время идет заключение договоров между "Нафтогазом" и предприятиями теплокоммунэнерго. Около 600 производителей тепла уже подали заявки, с большинством основных предприятий договоры поставки подписаны", — уточнил он.

Ранее стало известно, что в Украине с 1 июля выросли тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод – такое решение 29 июня приняла НКРЭКУ.

Кроме того, украинцам возвращают деньги за одну из коммунальных услуг: как это сделать – читайте в новости.

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