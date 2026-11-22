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- Астрологія
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Астрологічний прогноз на 22 листопада
Плануючи свій день, ми дедалі частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Ця місячна доба має такі характеристики
Астрологічна порада дня: незважаючи на потужну енергетику дня та підвищену працездатність, не варто братися до важливих і масштабних проєктів, краще зосередитися на менш значущих справах.
Символ дня: щур на хмарі.
Стихія дня: Земля.
Щасливе число дня: 5.
Щасливі кольори дня: бузковий, ліловий, фіолетовий.
Щасливі камені дня: сапфір, гіацинт.
За яку частину тіла відповідає: кишківник.
Хвороби дня: існує ймовірність загострення хронічних захворювань — важливо дотримуватися рекомендацій особистого лікаря.
Харчування дня: страви цього дня мають бути вегетаріанськими.
Стрижка дня: стрижка може принести фінансовий успіх.
Магія і містика дня: ворожити треба лише в тому разі, якщо є питання, відповіді на які не терплять зволікання.
Денні сни: сни нинішньої ночі вкажуть на проблему, яка існує у стосунках з іншими людьми.
Табу дня: не можна надмірно навантажувати зір.
Цитата дня: «Не чекай на ідеальний момент — створюй його» (Бернард Шоу).
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