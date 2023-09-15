Нардеп Нестор Шуфрич отримав підозру у держзраді

У справі здійснюється майже пів сотні обшуків у фігуранта і його оточенні.

Народний депутат від забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа - За життя" Нестор Шуфрич отримав підозру у державній зраді. Санкція статті передбачає до 15 років тюрми.

Про це повідомили у пресслужбах СБУ та Офісу генпрокурора.

Зазначається, що СБУ спільно з ДБР та Офісом генпрокурора зібрала аргументовану доказову базу про антиукраїнську діяльність чинного народного депутата Нестора Шуфрича.

"Як свідчать матеріали розслідування, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завдання якого - координація російської агентури в Україні", - йдеться у повідомленні.

Одним із основних завдань Шуфрича, повідомляють в СБУ, була підривна діяльність в інформаційній сфері. Депутат систематично поширював наративи Кремля про те, що "українська держава - нібито штучне утворення, що в України та Росії єдина історія і що українці та росіяни - нібито "один народ".

"Таким чином Шуфрич намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві", - наголошують в Службі безпеки.

Наразі за місцями проживання фігуранта та у його близького оточення здійснюється 45 обшуків. Досудове розслідування у цій справі триває.

СБУ наголошує, що Володимир Сівкович втік до Москви ще 2014-го, де творив "кротоферму" для підривної діяльності проти України. Саме він курував колишнього начальника Управління СБУ в АРК Крим Олега Кулініча, якого підозрюють у державній зраді і якого затримував особисто Голова Служби безпеки Василь Малюк.

Тим часом в Офісі Генпрокурора повідомляють, що правоохоронці провели обшуки за місцями проживання підозрюваного та у його близького оточення, вилучено заборонену радянську символіку. Зазначається, що у своїх виступах депутат від "ОПЗЖ" проводив підривну діяльність проти України, а також розповсюджував інформацію, "спрямовану на вираження осуду, применшення авторитету та дискредитацію інститутів української влади".

"Підозрюваний підтримував ідеї проросійської спрямованості подальшого розвитку України. Він виходив з геополітичних інтересів РФ, які передбачають перебування України у сфері її впливу. Нардеп, знаючи про окупацію державою-агресором частини території України, продовжував здійснювати підривну діяльності проти нашої держави", - наголошують в ОГ.

У п'ятницю, 15 вересня, в Нестора Шуфрича відбулися обшуки. / Фото: Офіс генерального прокурора

У п'ятницю, 15 вересня, в будинку чинного депутата Нестора Шуфрича відбулися обшуки.

Нагадаємо, зранку 15 вересня журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Служба безпеки України затримала Нестора Шуфрича у нього вдома - у селі Козин Київської області.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “Скарби” під час обшуку! Що знайшли в будинку Шуфрича?

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