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Обшуки у Нестора Шуфрича: яскраві фотожаби

Обшуки у Нестора Шуфрича: яскраві фотожаби

Обшуки в Нестора Шуфрича / Фото: Цензор.нет

У Мережі відреагували на подію.

Сьогодні, 15 вересня, СБУ здійснила обшуки у Нестора Шуфрича. Політику інкримінують держзраду і співпрацю з колишнім народним депутатом Володимиром Сівковичем, який нібито курував російських розвідників.

Служба безпеки України знайшла під час обшуків у народного депутата  російські медалі та заборонену символіку.

2019 року Нестор Шуфрич був обраний народним депутатом від забороненої партії "Опозиційна платформа — За життя".

Тим часом Мережа вибухнула мемами на подію.

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