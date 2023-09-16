Українська ППО ефективна проти російських вертольотів - ISW

Депутат Держдуми РФ і колишній заступник командувача Південним військовим округом (ПВО) генерал-лейтенант Андрій Гурульов поскаржився на брехню в російських військових.

Про це пише ISW.

15 вересня Гурульов опублікував повідомлення в Telegram, в якому в основному повторюються відомі російські виклики, хоча з деякими примітними моментами. Гурульов поскаржився, що культура брехні в російській армії є основною проблемою, яка перешкоджає російській перемозі в Україні, і стверджував, що неправдиві повідомлення призводять до неправильного прийняття рішень на багатьох рівнях у російській армії.

Гурульов також заявив, що українська протиповітряна оборона на фронті ефективна проти російських вертольотів і заважає російським вертольотам використовувати раніше високоефективні протитанкові ракети, і він повторив поширені скарги на здатність України завдавати удари безпілотників по російських тилах і недостатню російську контрбатарею. можливості.

Гурульов відомий тим, що раніше оприлюднив аудіоповідомлення колишнього командувача 58-ї загальновійськової армії генерал-майора Івана Попова про скарги на відсутність підтримки російських військ 12 липня, а також про ймовірні зв’язки Гурульова на високому рівні з СМО. ваги до його скарг.

Як повідомлялося, головнокомандувач чеської армії генерал-лейтенант Карел Рехка заявив, що контрнаступ ЗСУ триватиме не кілька тижнів. З його слів, західним партнерам України потрібно налаштуватися на тривалу підтримку і бути готовими мати справу з ворожою Росією навіть після закінчення війни.

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