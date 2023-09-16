Депутат Госдумы РФ и бывший заместитель командующего Южным военным округом (ПВО) генерал-лейтенант Андрей Гурулев пожаловался на ложь у российских военных.

Об этом пишет ISW.

15 сентября Гурулев опубликовал сообщение в Telegram, в котором в основном повторяются известные русские вызовы, хотя с некоторыми примечательными моментами. Гурулев посетовал, что культура лжи в российской армии является основной проблемой, препятствующей российской победе в Украине, и утверждал, что ложные сообщения приводят к неправильному принятию решений на многих уровнях в российской армии.

Гурулев также заявил, что украинская противовоздушная оборона на фронте эффективна против российских вертолетов и мешает российским вертолетам использовать ранее высокоэффективные противотанковые ракеты, и он повторил распространенные жалобы на способность Украины наносить удары беспилотников по российским тылам и недостаточную российскую контрбатарею. возможности.

Гурулев известен тем, что ранее обнародовал аудиосообщение бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова о жалобах на отсутствие поддержки российских войск 12 июля, а также о возможных связях Гурулева на высоком уровне с СМО. веса к его жалобам.

Как сообщалось, главнокомандующий чешской армией генерал-лейтенант Карел Рехка заявил, что контрнаступление ВСУ продлится не несколько недель. По его словам, западным партнерам Украины нужно настроиться на длительную поддержку и готовы иметь дело с враждебной Россией даже после окончания войны.

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