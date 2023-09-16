Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 16 сентября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
105
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 16 сентября

Символ дня - Рог изобилия / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день – во всяком случае, вторая его половина – предназначен для действий: можно брать «разгон», который позволит довольно быстро достичь цели преимущественно профессионального характера. 

Символ дня: Рог изобилия. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: оранжевый, терракотовый, коралловый, охра. 

Счастливые камни дня: агат переливчатый, жадеит, халцедон. 

За какую часть тела отвечает: ротовая полость, зубы. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, проходят быстро. Исключение составляет зубная боль, которую ни в коем случае нельзя терпеть – необходимо сразу же обратиться к врачу. 

Питание дня: хороший результат даст лечебное голодание, можно также «примерять» на себя новые виды диеты. 

Стрижка дня: от стрижки – как и любых других манипуляций с волосами – лучше отказаться. 

Дачные работы дня: можно заниматься пересадкой и прививанием растений. 

Магия и мистика дня: можно избавляться от порчи и сглаза, наведенных злыми людьми. 

Сны дня: сны нынешней ночи сбываются редко, но могут дать подсказку относительно того, как поступить в беспокоящей человека ситуации. 

Табу дня: нежелательно отвечать агрессией на агрессию, даже если будет казаться, что иначе отреагировать невозможно. 

Цитата дня: «Люди больше верят вымышленному злу, чем реальному добру» (Тертуллиан). 

Читайте также:

Виталий Козловский показался на танке на фронте

Виталий Козловский показался на танке на фронте

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
105
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация