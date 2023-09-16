Астрологический прогноз на 16 сентября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день – во всяком случае, вторая его половина – предназначен для действий: можно брать «разгон», который позволит довольно быстро достичь цели преимущественно профессионального характера.

Символ дня: Рог изобилия.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: оранжевый, терракотовый, коралловый, охра.

Счастливые камни дня: агат переливчатый, жадеит, халцедон.

За какую часть тела отвечает: ротовая полость, зубы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, проходят быстро. Исключение составляет зубная боль, которую ни в коем случае нельзя терпеть – необходимо сразу же обратиться к врачу.

Питание дня: хороший результат даст лечебное голодание, можно также «примерять» на себя новые виды диеты.

Стрижка дня: от стрижки – как и любых других манипуляций с волосами – лучше отказаться.

Дачные работы дня: можно заниматься пересадкой и прививанием растений.

Магия и мистика дня: можно избавляться от порчи и сглаза, наведенных злыми людьми.

Сны дня: сны нынешней ночи сбываются редко, но могут дать подсказку относительно того, как поступить в беспокоящей человека ситуации.

Табу дня: нежелательно отвечать агрессией на агрессию, даже если будет казаться, что иначе отреагировать невозможно.

Цитата дня: «Люди больше верят вымышленному злу, чем реальному добру» (Тертуллиан).

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