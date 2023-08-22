Финансовый гороскоп на сентябрь 2023 года

Сентябрь 2023 благоприятен для здравомыслящих прагматиков, целеустремленных личностей, понимающих, что деньги нужно зарабатывать упорным и кропотливым трудом. Не стоит рассчитывать на удачное стечение обстоятельств и "манну небесную". Начав предпринимать какие-либо действия для улучшения материального положения, результаты будут достигнуты достаточно быстро.

Первая половина сентября принесет сложности в финансовую сферу, задержки с выплатами, отмены сделок, ошибки в расчетах. Со второй половине месяца ситуация изменяется в лучшую сторону, начинается благоприятный период для новых начинаний и кардинальных перемен в профессиональной сфере.

Первые 4-5 дней сентября могут измотать, затянуть рабочие процессы и даже приостановить их. Но уже во второй декаде месяца формируются благоприятные условия для развития бизнеса, карьерного продвижения, нового витка в работе и различных проектах. Хорошее время для поиска бизнес-партнеров, сотрудничества с иностранными компаниями. Порядочность – залог деловых отношений.

В сентябре мы можем рассчитывать на поддержку других людей, беспристрастный совет и готовность всех участников грамотно выстраивать переговоры. Большинство людей выходят из некого ступора, в котором оказались в августе. Многое получается с первого раза, находятся полезные решения, достигаются компромиссы.

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ОВЕН

Подходящее время для пересмотра источника заработка и финансовой стратеги. Жажда обрести новые знания и навыки будет одолевать и подталкивать к педантичному изучению интересующих вас вопросов. Все это в скором времени пригодится и поспособствует материальному благополучию. Сентябрь также идеально подойдет для самосовершенствования, причем как физического, так и нравственного или интеллектуального. Во второй половине месяца можно запустить свой обучающий курс или провести вебинар.

ТЕЛЕЦ

В этот период вы будете отличаться быстрым изворотливым умом, изобретательностью и хорошим чувством юмора. Любые финансовые операции будут проходить без проволочек, вопросы, связанные с документами, – решаться молниеносно. После 5 сентября можно строить далеко идущие планы и запускать долгосрочные проекты, запускать рекламную кампанию, привлекать инвесторов. Постарайтесь провести сентябрь максимально активно, заряжаясь солнечной энергией и не упуская всех открывающихся перед вами возможностей.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы станете немного консервативными, отвергая любые нововведения, поэтому начинания первой половины сентября не найдут продолжения в дальнейшем. Самые важные дела, рабочие поездки, разговоры с руководством, особенно о деньгах, планируйте не раньше 16 сентября. В течение всего месяца мысли и настроения будут скакать и менять градус от пресловутого "Все пропало!" до восторженно-наивного "У меня все получится!". Денежные поступления, интересные предложения о сотрудничестве, клиенты и заказчики, появятся во второй половине сентября.

РАК

Много мыслей о работе, в том числе за рубежом. Сентябрь идеально подходит для увольнения и нового начала в профессиональной сфере, сотрудничества с иностранными партнерами. В сентябре лучше избегать крупных финансовых операций, не время для решения жилищных вопросов и имущественных споров, бумажной волокиты. Посвятите этот месяц плавному и неторопливому изучению иностранных языков или другого материала, знание которого поможет произвести хорошее впечатление на потенциальных работодателей.

ЛЕВ

Прилив сил и энергии, резко возросшая популярность, пробуждают в вас дух авантюризма. Все силы стоит направить на максимально эффективное времяпрепровождение, сосредоточившись на достижении результатов в профессиональной сфере и карьере. Единственное ограничение – вам следует избегать азартных игр, быть аккуратными и предельно внимательными в финансовых вопросах. Будьте готовы к тому, что конкурентов, завистников и недоброжелателей, станет больше, но, вряд ли, они серьезно вам навредят.

ДЕВА

Вокруг много провокаторов, раздражающих личностей, особенно в первой половине сентября. Ваша репутация неконфликтного и миролюбивого человека может пошатнуться, но этого вам сейчас нельзя допустить! Позитивное отношение к жизни и разумное желание не растрачивать собственные ресурсы на выяснение отношений – лучшее решение. При малейшем намеке на ссору закругляйте разговор, отгораживайтесь от собеседника и продолжайте спокойно заниматься своими делами. И тогда во второй половине сентября получите хорошую прибыль.

ВЕСЫ

Возрастает ваша работоспособность и усиливается мыслительная деятельность. Также усилится тяга не только к авантюрам и азартным играм, но и к авантюристам, сулящим моментальную выгоду. Легче легкого стать жертвой мошенников, поэтому надо быть начеку. Адекватное и в чем-то даже самокритичное восприятие себя любимого поможет грамотно расставлять приоритеты и выстраивать коммуникацию на профессиональном поприще. И не забывайте, что вторая половина сентября благоволит любым начинаниям и новым проектам.

СКОРПИОН

Финансовые вопросы будут волновать вас больше обычного, запутывая вас в тревожных сомнениях и заставляя переживать из-за даже небольшой потраченной суммы. Поэтому запланированные крупные покупки лучше отложить до второй половины месяца, т.е. до того момента, когда вы испытаете прилив жизненных сил, увеличится концентрация, появится способность к многозадачности. Обстоятельства сентября помогут развить ваши умственные и творческие способности, позволяя из реализовывать.

СТРЕЛЕЦ

Следите за своими расходами, накапливайте ресурсы! Вам может захотеться внезапно сменить место работы или даже род деятельности. Действительно, сейчас хорошее время, чтобы что-то изменить в своей профессиональной жизни. Однако, лучшим решением будет попросить повышения, предложив свои инновации для развития предприятия. Вашу инициативу обязательно отметят и вполне возможно, предложат высокую должность. Запишитесь на тренинг личностного роста, это поможет вам увидеть свой потенциал и обрести больше уверенности в своих силах.

КОЗЕРОГ

Владельцам бизнеса стоит подготовиться к проверкам, а также к активизации старых юридических проблем. В этот период стоит быть экономнее и придержать финансы для более крупной покупки. Во второй половине сентября удачными будут проекты, связанные с зарубежными инвестициями. В профессиональном плане для вас наступает период серьезных перемен. Вас ожидают новые интересные проекты, обучение, повышение квалификации, доходные подработки. Активное общение будет способствовать вашему продвижению по карьере.

ВОДОЛЕЙ

Средств сейчас не так много, как вам хотелось бы, однако рациональное мышление поможет грамотно распределить финансы и даже немного отложить. Возможно, придется заниматься текущей организационной работой, а также различными мероприятиями, связанными с недвижимостью. Во второй половине сентября перед вами открываются широкие перспективы на карьерном поприще. Берите масштабные проекты, просите повышения, не боясь отказа начальства. Вы получите выгодное деловое предложение, которое стоит принять.

РЫБЫ

Вам заплатят за оказанную прежде услугу, вернут старый долг. Возможны конфликты из-за денег, будьте внимательны с недоброжелателями, конкурентами. В этом месяце лучше избегать крупных трат и не вкладывать деньги в "сырые" проекты. Вы ощутите зависть со стороны других людей, поэтому доверяйте только проверенным людям. Возможно, придется переучиваться или проходить курсы по повышению квалификации. Во второй половине сентября предпринимателям удастся найти надежных партнеров, сотрудничество с которыми принесет успех.

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