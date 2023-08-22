Фінансовий гороскоп на вересень 2023 року

Вересень 2023 року сприятливий для розважливих прагматиків, цілеспрямованих особистостей, які розуміють, що гроші потрібно заробляти наполегливою і копіткою працею. Не варто розраховувати на вдалий збіг обставин та "манну небесну". Почавши робити будь-які дії для поліпшення матеріального становища, результатів буде досягнуто досить швидко.

Перша половина вересня принесе складнощі у фінансову сферу, затримки з виплатами, скасування угод, помилки у розрахунках. З другої половини місяця ситуація змінюється на краще, починається сприятливий період для нових починань і кардинальних змін у професійній сфері.

Перші 4-5 днів вересня можуть виснажити, затягнути робочі процеси і навіть призупинити їх. Але вже у другій декаді місяця формуються сприятливі умови для розвитку бізнесу, кар'єрного просування, нового витка у роботі та різних проєктах. Вдалий час для пошуку бізнес-партнерів, співпраці з іноземними компаніями. Порядність — запорука ділових взаємин.

У вересні ми можемо розраховувати на підтримку інших людей, неупереджену пораду та готовність усіх учасників грамотно вибудовувати переговори. Більшість людей виходять з ступору, в якому опинилися в серпні. Багато чого виходить із першого разу, є корисні рішення, досягаються компроміси.

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ОВЕН

Відповідний час для перегляду джерела заробітку та фінансової стратегії. Жага знайти нові знання і навички долатиме і підштовхуватиме до педантичного вивчення питань, що вас цікавлять. Все це незабаром стане в пригоді і посприяє матеріальному добробуту. Вересень також ідеально підійде для самовдосконалення, до того ж як фізичного, так і морального чи інтелектуального. У другій половині місяця можна запустити свій навчальний курс або провести вебінар.

ТЕЛЕЦЬ

У цей період ви вирізнятиметеся швидким спритним розумом, винахідливістю та гарним почуттям гумору. Будь-які фінансові операції будуть проходити без зволікань, питання, пов'язані з документами, вирішуватимуться блискавично. Після 5 вересня можна будувати далекосяжні плани і запускати довгострокові проєкти, запускати рекламну кампанію, залучати інвесторів. Намагайтеся провести вересень максимально активно, заряджаючись сонячною енергією і не втрачаючи всіх можливостей, що відкриваються перед вами.

БЛИЗНЯТА

Ви станете трохи консервативними, відкидаючи будь-які нововведення, тому починання першої половини вересня не знайдуть подальшого продовження. Найважливіші справи, робочі поїздки, розмови з керівництвом, особливо про гроші плануйте не раніше 16 вересня. Протягом усього місяця думки та настрої скакатимуть і змінюватимуть градус від горезвісного "Все пропало!" до захоплено-наївного "Мені все вдасться!" Грошові надходження, цікаві пропозиції про співпрацю, клієнти та замовники з'являться у другій половині вересня.

РАК

Багато думок про роботу, зокрема за кордоном. Вересень ідеально підходить для звільнення та нового початку у професійній сфері, співпраці з іноземними партнерами. У вересні краще уникати великих фінансових операцій, не час для вирішення житлових питань та майнових спорів, паперової тяганини. Присвятіть цей місяць плавному та неквапливому вивченню іноземних мов або іншого матеріалу, знання якого допоможе справити гарне враження на потенційних роботодавців.

ЛЕВ

Приплив сил і енергії, популярність, що різко зросла, пробуджують у вас дух авантюризму. Всі сили варто направити на максимально ефективне проведення часу, зосередившись на досягненні результатів у професійній сфері та кар'єрі. Єдине обмеження – вам слід уникати азартних ігор, бути обережними та гранично уважними у фінансових питаннях. Будьте готові до того, що конкурентів, заздрісників та недоброзичливців стане більше, але навряд чи вони серйозно вам нашкодять.

ДІВА

Навколо багато провокаторів, які дратують особистостей, особливо у першій половині вересня. Ваша репутація неконфліктної та миролюбної людини може похитнутися, але цього вам зараз не можна допустити! Позитивне ставлення до життя та розумне бажання не витрачати власні ресурси на з'ясування взаємин – найкраще рішення. За найменшого натяку на сварку закруглюйте розмову, відгороджуйте від співрозмовника і продовжуйте спокійно займатися своїми справами. І тоді у другій половині вересня отримаєте гарний прибуток.

ТЕРЕЗИ

Зростає ваша працездатність та посилюється розумова діяльність. Також посилиться тяга не тільки до авантюр і азартних ігор, але і до авантюристів, які дають миттєву вигоду. Легше легкого стати жертвою шахраїв, тому треба бути напоготові. Адекватне і в чомусь навіть самокритичне сприйняття себе коханого допоможе грамотно розставляти пріоритети та вибудовувати комунікацію на професійній ниві. І не забувайте, що друга половина вересня сприяє будь-яким починанням та новим проєктам.

СКОРПІОН

Фінансові питання хвилюватимуть вас більше звичайного, заплутуючи вас у тривожних сумнівах і змушуючи переживати через навіть невелику витрачену суму. Тому заплановані великі покупки краще відкласти до другої половини місяця, тобто до того моменту, коли ви відчуєте приплив життєвих сил, збільшиться концентрація, з'явиться здатність до багатозадачності. Обставини вересня допоможуть розвинути ваші розумові та творчі здібності, дозволяючи їх реалізовувати.

СТРІЛЕЦЬ

Стежте за своїми витратами, накопичуйте ресурси! Вам може захотітися раптово змінити місце роботи або рід діяльності. Справді, зараз добрий час, щоб щось змінити у своєму професійному житті. Однак найкращим рішенням буде попросити підвищення, запропонувавши свої інновації для розвитку підприємства. Вашу ініціативу обов'язково відзначать і цілком можливо запропонують високу посаду. Запишіться на тренінг особистісного зростання, це допоможе вам побачити свій потенціал і набути більше впевненості у своїх силах.

КОЗОРІГ

Власникам бізнесу варто підготуватися до перевірок, а також активізації старих юридичних проблем. У цей період варто бути економнішим і притримати фінанси для більшої покупки. У другій половині вересня вдалими будуть проєкти, пов'язані із зарубіжними інвестиціями. У професійному плані вам настає період серйозних змін. На вас чекають нові цікаві проєкти, навчання, підвищення кваліфікації, прибуткові підробітки. Активне спілкування сприятиме вашому просуванню кар'єрою.

ВОДОЛІЙ

Коштів зараз не так багато, як вам хотілося б, проте раціональне мислення допоможе грамотно розподілити фінанси та навіть трохи відкласти. Можливо, доведеться займатися поточною організаційною роботою, а також різноманітними заходами, пов'язаними з нерухомістю. У другій половині вересня перед вами відкриваються широкі перспективи на кар'єрній ниві. Беріть масштабні проєкти, просіть підвищення, не побоюючись відмови начальства. Ви отримаєте вигідну ділову пропозицію, яку варто прийняти.

РИБИ

Вам заплатять за надану раніше послугу, повернуть старий борг. Можливі конфлікти через гроші, будьте уважні з недоброзичливцями, конкурентами. Цього місяця краще уникати великих витрат і не вкладати гроші в "сирі" проєкти. Ви відчуєте заздрість з боку інших людей, тож довіряйте лише перевіреним людям. Можливо, доведеться переучуватися чи проходити курси підвищення кваліфікації. У другій половині вересня підприємцям вдасться знайти надійних партнерів, співпраця з якими принесе успіх.

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