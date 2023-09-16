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Враг обстрелял Сумщину: уничтожены жилые дома

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Враг обстрелял Сумщину: уничтожены жилые дома

Враг продолжает обстреливать Сумщину / Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Враг продолжает атаковать Сумщину.

Стала известна ситуация на приграничии Сумской области по состоянию на 21.00 15 сентября 2023 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

В течение дня россияне совершили 9 обстрелов приграничья. Зафиксировано 73 взрыва. Обстрелы потерпели Юнаковская, Середино-Будская, Хотинская, Краснопольская, Великописаревская громады.

  • Юношеская громада: враг бил из минометов (22 взрыва) и совершил обстрел из танка (7 взрывов).
  • Хотинская громада: зафиксирован обстрел из РСЗО (10 взрывов) и артиллерии (2 взрыва).
  • Середино-будская громада: 12 мин сбросили россияне на территорию общины. В результате обстрела произошел пожар в результате которого были уничтожены (сгорели) 2 частных жилых дома и 2 сарая. Один жилой дом частично поврежден.
  • Краснопольская громада: были артиллерийские обстрелы (17 взрывов).
  • Великописаревская громада: проведен обстрел из АГС (26 взрывов).

Напомним, утром 8 сентября российская армия нанесла ракетный удар по Сумам и попала по жилому микрорайону. В результате попадания три человека ранены, двое из которых удалось спасти из-под завалов.

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Дата публикации
Просмотры
1749
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