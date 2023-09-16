Враг обстрелял Сумщину: уничтожены жилые дома

Стала известна ситуация на приграничии Сумской области по состоянию на 21.00 15 сентября 2023 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

В течение дня россияне совершили 9 обстрелов приграничья. Зафиксировано 73 взрыва. Обстрелы потерпели Юнаковская, Середино-Будская, Хотинская, Краснопольская, Великописаревская громады.

Юношеская громада: враг бил из минометов (22 взрыва) и совершил обстрел из танка (7 взрывов).

Хотинская громада: зафиксирован обстрел из РСЗО (10 взрывов) и артиллерии (2 взрыва).

Середино-будская громада: 12 мин сбросили россияне на территорию общины. В результате обстрела произошел пожар в результате которого были уничтожены (сгорели) 2 частных жилых дома и 2 сарая. Один жилой дом частично поврежден.

Краснопольская громада: были артиллерийские обстрелы (17 взрывов).

Великописаревская громада: проведен обстрел из АГС (26 взрывов).

Напомним, утром 8 сентября российская армия нанесла ракетный удар по Сумам и попала по жилому микрорайону. В результате попадания три человека ранены, двое из которых удалось спасти из-под завалов.