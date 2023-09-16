В Санкт-Петербурге вспыхнул масштабный пожар в торговом центре

Пожар охватил
В Санкт-Петербурге разгорелся пожар в огромном ресторане и торговом центре на перекрестке Бухарестской и проспекта Славы.
Об этом сообщают в соцсетях.
Кадры с места выглядят, как утверждают очевидцы, без преувеличения как ад. Информации о пострадавших и причинах пожара нет.
Кроме заведения в здании также размещался зоомагазин, продуктовый и несколько коммерческих точек.
Пожарные отчаянно пытаются бороться с пожаром, но преимущество пока на стороне огня. Российское МЧС сообщает, что данные о пострадавших пока не поступали.
Площадь пожара в Петербурге на Бухарестской улице составляет 1000 квадратных метров, ее тушат 10 машин и около 40 человек
Напомним, что ранее в Москве раздались взрывы и вспыхнул пожар возле Останкинской башни.
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