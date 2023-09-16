В Санкт-Петербурге вспыхнул масштабный пожар в торговом центре

В Санкт-Петербурге разгорелся пожар в огромном ресторане и торговом центре на перекрестке Бухарестской и проспекта Славы.

Об этом сообщают в соцсетях.

Кадры с места выглядят, как утверждают очевидцы, без преувеличения как ад. Информации о пострадавших и причинах пожара нет.

Кроме заведения в здании также размещался зоомагазин, продуктовый и несколько коммерческих точек.

Пожарные отчаянно пытаются бороться с пожаром, но преимущество пока на стороне огня. Российское МЧС сообщает, что данные о пострадавших пока не поступали.

Площадь пожара в Петербурге на Бухарестской улице составляет 1000 квадратных метров, ее тушат 10 машин и около 40 человек

Напомним, что ранее в Москве раздались взрывы и вспыхнул пожар возле Останкинской башни.