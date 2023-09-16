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У Санкт-Петербурзі спалахнула масштабна пожежа у торговому центрі

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У Санкт-Петербурзі спалахнула масштабна пожежа у торговому центрі

Пожежу наразі не можуть погасити / Фото: соцмережі

Пожежа охопила

У Санкт-Петербурзі спалахнула пожежа у величезному ресторані та торговому центрі на перехресті Бухарестській та проспекту Слави.

Про це повідомляють у соціальних мережах. 

Кадри з місця виглядають, як стверджують очевидці, без перебільшення як пекло. Інформації про постраждалих та причини пожежі наразі немає.

 Окрім закладу у будівлі також розташовувався зоомагазин, продуктовий та кілька комерційних точок.

Пожежники відчайдушно намагаються боротися з пожежею, але перевага поки що на боці вогню. Російське МНС повідомляє, що дані про постраждалих наразі не надходили.

Площа пожежі в Петербурзі на Бухарестській вулиці складає 1000 квадратних метрів, її гасять 10 машин та майже 40 осіб

Нагадаємо, що раніше у Москві пролунали вибухи і спалахнула пожежа поблизу Останкінської вежі

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Дата публікації
Перегляди
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