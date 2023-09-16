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Коломойскому увеличили размер залога до 3,8 млрд гривен

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Коломойскому увеличили размер залога до 3,8 млрд гривен

Коломойский получил новое подозрение / Фото: pixabay.com

Ему переизбрали размер залога.

Шевченковский районный суд Киева переизбрал меру пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому.

Об этом пишет «Общественное».

Ему изменили меру пресечения в части залога, установив ее размер в 3 млрд 891 млн гривен.

Прокурор Бюро экономической безопасности ратовал об увеличении размера залога до 5,877 млрд. грн.

В ответ адвокат Коломойского заявил, что размер залога необоснован, потому что нет доказательств, что его подзащитный способен заплатить такую сумму. Мол, что Коломойский уже находится под стражей и потому не может убежать, препятствовать или как-то влиять на свидетелей.

Напомним, что Игорю Коломойскому сообщили о подозрении по делу "ПриватБанка". Бизнесмена подозревают в незаконном завладении денежными средствами.

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Дата публикации
Просмотры
96
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