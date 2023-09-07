НАБУ объявило о подозрении Игорю Коломойскому: о каком деле идет речь

В последние дни к ситуации вокруг предпринимателя приковано большое внимание.

Игорю Коломойскому сообщили о подозрении по делу "ПриватБанка". Бизнесмена подозревают в незаконном завладении денежными средствами.

Об этом сообщает НАБУ.

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Подозрение получил не только эксконечный бенефициарный владелец ПАО КБ "ПриватБанк", но еще 5 человек. Речь идет о присвоении более 9,2 млрд. грн.

Следствие установило, что в январе-марте 2015 года конечный бенефициар банка, на тот момент председатель Днепропетровской областной госадминистрации, разработал план завладения средствами ПАО КБ «ПриватБанк» с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка. банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости», – отмечают в бюро.

Напомним, Киевский апелляционный суд в среду, 6 сентября, рассмотрит апелляцию защиты бизнесмена Игоря Коломойского на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залогу в 509 млн грн.

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