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Ворог обстріляв Сумщину: знищені житлові будинки

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Ворог продовжує атакувати Сумщину.

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 15 вересня 2023 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація. 

Протягом дня росіяни здійснили 9 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 73 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Середино-Будська, Хотінська, Краснопільська, Великописарівська громади.

  • Юнаківська громада: ворог бив з мінометів (22 вибухи) та здійснив обстріл з танку (7 вибухів).
  • Хотінська громада: зафіксовано обстріл з РСЗВ (10 вибухів) та артилерії (2 вибухи).
  • Середино-Будська громада: 12 мін скинули росіяни на територію громади. Внаслідок обстрілу сталася пожежа  в результаті якої  було знищено (згоріли) 2 приватних житлових будинки та 2 сараї. Один житловий будинок частково пошкоджено.
  • Краснопільська громада: були артилерійські обстріли (17 вибухів).
  • Великописарівська громада: проведено обстріл з АГС (26 вибухів).

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Дата публікації
Перегляди
63
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