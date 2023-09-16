Ворог обстріляв Сумщину: знищені житлові будинки

Ворог продовжує атакувати Сумщину.
Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 15 вересня 2023 року.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.
Протягом дня росіяни здійснили 9 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 73 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Середино-Будська, Хотінська, Краснопільська, Великописарівська громади.
- Юнаківська громада: ворог бив з мінометів (22 вибухи) та здійснив обстріл з танку (7 вибухів).
- Хотінська громада: зафіксовано обстріл з РСЗВ (10 вибухів) та артилерії (2 вибухи).
- Середино-Будська громада: 12 мін скинули росіяни на територію громади. Внаслідок обстрілу сталася пожежа в результаті якої було знищено (згоріли) 2 приватних житлових будинки та 2 сараї. Один житловий будинок частково пошкоджено.
- Краснопільська громада: були артилерійські обстріли (17 вибухів).
- Великописарівська громада: проведено обстріл з АГС (26 вибухів).