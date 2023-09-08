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Ракетний удар по Кривому Рогу: що відомо про жертву і постраждалих

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Ракетний удар по Кривому Рогу: що відомо про жертву і постраждалих

У Кривому Розі загинула одна людина. / Фото: МВС

Зруйновано будівлю поліції.

У п'ятницю, 8 вересня, у Кривому Розі під час ракетного удару загинула щонайменше одна людина - це поліцейський. Кількість потерпілих зросла до 25 осіб.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Кривий Ріг. Приліт по середмістю. Зруйнована одна із адмінбудівель поліції. Внаслідок російського удару загинув поліцейський", - йдеться у повідомленні голови МВС. 

Клименко підтвердив, що трьох осіб рятувальники ДСНС дістали з-під завалів. Наразі вони перебувають у важкому стані. Крім того, шість співробітників отримали травми різного ступеня тяжкості. 

Згодом очільник МВС уточнив, що станом на 10:00 кількість травмованих унаслідок російського удару по Кривому Рогу зросла до 25 осіб.

Ракетний удар по Кривому Розі

Під час повітряної тривоги у Кривому Розі пролунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну загрозу в "червоних" регіонах. 

Згодом в ОВА повідомили, що росіяни вдарили ракетою по адмінбудівлі в Кривому Розі. На місці "прильоту" виникло займання гаражів. Вогонь охопив 200 кв м. Внаслідок ворожого удару загинула одна людина. 

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Перегляди
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