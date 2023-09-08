Ракетний удар по Кривому Рогу: що відомо про жертву і постраждалих

Зруйновано будівлю поліції.
У п'ятницю, 8 вересня, у Кривому Розі під час ракетного удару загинула щонайменше одна людина - це поліцейський. Кількість потерпілих зросла до 25 осіб.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
"Кривий Ріг. Приліт по середмістю. Зруйнована одна із адмінбудівель поліції. Внаслідок російського удару загинув поліцейський", - йдеться у повідомленні голови МВС.
Клименко підтвердив, що трьох осіб рятувальники ДСНС дістали з-під завалів. Наразі вони перебувають у важкому стані. Крім того, шість співробітників отримали травми різного ступеня тяжкості.
Згодом очільник МВС уточнив, що станом на 10:00 кількість травмованих унаслідок російського удару по Кривому Рогу зросла до 25 осіб.
Ракетний удар по Кривому Розі
Під час повітряної тривоги у Кривому Розі пролунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну загрозу в "червоних" регіонах.
Згодом в ОВА повідомили, що росіяни вдарили ракетою по адмінбудівлі в Кривому Розі. На місці "прильоту" виникло займання гаражів. Вогонь охопив 200 кв м. Внаслідок ворожого удару загинула одна людина.