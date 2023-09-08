Авиабомбы, ракеты и БПЛА: россияне атаковали 10 областей Украины, какие последствия

Враг традиционно бил не по военным объектам, а по жилым домам, автомобилям, детсадам, магазинам.

Российские войска атаковали 10 областей Украины в течение 7 и 8 сентября разными видами оружия. В результате вражеских обстрелов есть много разрушений, раненые и погибшие.

Об этом говорится в информации от областной военной администрации по состоянию на 9:00 8 сентября.

Обстрел Черниговщины

За сутки российские захватчики устроили 9 обстрелов по Черниговской области: там зафиксировано 87 взрывов. Враг обстреливал Новгород-Северский и Корюковский районы из минометов и артиллерии. Оккупанты также сбросили боеприпас с беспилотника.

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Пока информация о пострадавших или повреждениях гражданской инфраструктуры не поступала.

Атака по Сумщине

Ночью и утром россияне устроили 3 обстрела по громадам Сумской области: зафиксировано 14 взрывов. Под вражеским огнем оказались Сумская и Середино-Будская громады.

Утром 8 сентября в результате ракетного удара по Сумам потерпел значительные разрушения жилищный сектор мирных граждан. По предварительной информации, там разрушен двухэтажный жилой дом, повреждения получили более 20 домов и 8 автомобилей, вспыхнул пожар на значительной площади. Чрезвычайники спасли из-под обломков дома мужчину 1953 года рождения и женщину 1958 года рождения. Пожар ликвидирован. Работы продолжаются.

Спасательная операция после ракетного удара по Сумам 8 сентября/Скриншот

В течение 7 сентября российские захватчики совершили 18 обстрелов приграничья Сумщины. Зафиксировано 133 взрыва. Под обстрелами оказались Краснопольская, Миропольская, Белопольская, Хотинская, Великописаревская, Путивльская, Шалыгинская громады.

В Краснопольской громаде повреждены админздание и линия электропередач, частный дом, мотоцикл, гараж, детсад и помещение продовольственного магазина. В Шалыгинской громаде повреждено домохозяйство. В Миропольской – башня мобильного оператора.

Обстрелы Днепропетровщины

Ночью россияне ударили из тяжелой артиллерии по Покровской сельской громаде Никопольщины. Там было повреждено транспортное предприятие. Погибших и пострадавших нет.

Кроме того, в течение 7 сентября враг обстреливал Никопольщину из артиллерии: днем оккупанты трижды ударили по районному центру и один раз – по Марганецкой громаде.

В результате 52-летняя женщина и 57-летний мужчина получили осколочные ранения. Пострадавшим оказали помощь, лечяться амбулаторно.

В результате российских атак загорелся частный дом. Спасатели потушили пожар. Повреждены 8 домов, 5 хозяйственных сооружений и авто, повреждены 2 линии электропередач.

К вечеру российская армия обстреляла Покровскую громаду Синельниковского района. Там вспыхнул пожар, который быстро потушили.

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Атаки по Запорожской области

Утром 8 сентября оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. Ранение получил мужчина. На месте работают соответствующие службы.

В течение 7 сентября в Запорожской области зафиксировано 93 вражеских обстрела по 29 городам и селам. Так, захватчики ударили ракетами по Широкому и Трудовому, из РСЗО обстреляли Красное, устроили 6 атак беспилотниками по Камышевахе, Новодарьевке, Малиновке, Чаривному и Каменскому, выпустили 6 авиаснарядов по Орехову и Роботиному.

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Россияне также устроили 78 обстрелов из артиллерии по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новоандреевки, Левадного, Темировки, Белогорья, Степногорска, Пятихаток, Приморского, Степного, Плавней и других населенных пунктов на линии огня.

В результате ракетного удара по Приморскому погибла 54-летняя женщина.

Поступило 40 сообщений о разрушениях жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.

Обстрел Харьковщины

В течение 7 сентября в Харьковской области враг обстрелял с. Кучеривка Купянского района, там поврежден частный дом. Также россияне обстреляли с. Петропавловка Купянского района. Там был ранен и госпитализирован 68-летний мужчина.

На Слобожанском направлении захватчики нанесли авиаудар в районе с. Гранив Харьковского района. Из артиллерии и минометов били по населенным пунктам Уды Богодуховского района, Ветеринарное Харьковского района, Волчанск, Бударки, Гатище, Огурцово Чугуевского района.

На Купянском направлении украинские войска отразили атаки российских оккупантов в районе Синьковки. Враг атаковал из артиллерии и минометов более 15 населенных пунктов, среди которых Красное Первое, Каменка, Фиголовка, Двуречная, Кучеровка, Табаевка.

В результате атаки беспилотником по частному дому в с. Гранив Харьковского района получила осколочное ранение и госпитализирована 77-летняя женщина.

В районе с. Мосьпанове Чугуевского района на взрывчатке подорвался грузовик. Были ранены 25-летний водитель и 20-летняя пассажирка автомобиля. Они госпитализированы в тяжелом состоянии.

Между г. Барвенково и с. Червоное Изюмского района во время работы в поле трактор наехал на взрывчатку. Ранен 42-летний тракторист. Он был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.

Трактор подорвался на взрывчатке в Харьковской области / Фото: Офис генерального прокурора

Всего за сутки в Харьковской области были ранены 5 человек.

Атаки по Луганщине

В Луганской области россияне несколько раз вели безуспешные атаки в направлении Новоегоровки. Вблизи Белогоровки и западнее Дибровы враг применил авиацию, а по Невскому и Белогоровке – артиллерию. За сутки захватчики устроили 149 обстрелов (выпустили 543 снаряда).

Обстрелы Донетчины

В Донецкой области под огнем пребывали 11 населенных пунктов: Авдеевка, Константиновка, Торецк, пгт Курдюмовка, пгт Щербиновка, с.Ивановское, с.Клещиевка, с.Новоселовка Первая, с.Новоукраинка, с.Соловьево, с. Шахтарское.

Повреждены 18 частных жилых домов, админздание, ЛЭП, отделение полиции №1 Покровского РУП. В течение суток в Донецкой области получили ранения 6 человек.

Удары по Николаевщине

7 сентября в Николаевской области враг наносил удары противотанковыми управляемыми ракетами по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Также вчера вечером захватчики устроили артиллерийские обстрелы по открытой территории населенных пунктов Куцурубской громады. Обошлось без пострадавших.

Атаки дронами по Одесчине

В ночь на 8 сентября российские войска атаковали Одесчину группами ударных беспилотников типа Shahed-136/131 с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск – Россия, мыс Чауда – Крым). Были зафиксированы пуски 20 дронов в направлении Одесчины. Силы ПВО уничтожили 16 БПЛА в пределах Одесской и Николаевской областей.

Сбитый БПЛА в Одесской области / Фото: Офис генерального прокурора

Обстрелы Херсонщины

В течение суток враг устроил по Херсонщине 62 обстрела (281 снарядов). Из них по самому Херсону россияне устроили три артиллерийских обстрела (выпустили 7 снарядов).

Оккупанты попали в районы 23 населенных пунктов области. Враг атаковал Одрадокаменку. Там пострадали три местных жителя. В частности, под обстрел попал 50-летний мужчина, его доставили в больницу в критическом состоянии, где он умер. Травмы средней степени тяжести получили 58-летний и 46-летний мужчины. Оба находятся в больнице.

Всего за сутки в Херсонской области из-за российской агрессии погиб один человек, еще 2 были ранены.

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