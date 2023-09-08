Известный народный учитель объяснил, как будет правильно – «мати» или «матір»

Авраменко отметил, что со словом «тато» у украинцев тоже возникают трудности.

Украинский звездный языковед Александр Авраменко дал разъяснения относительно правильного употребления в украинском языке слов «мати» и «матір». Языковед объяснил, в чем разница между этими словами.

Как правильно употреблять слова «мати» и «матір»?

Александр Авраменко в эфире «Сніданку з 1+1» разъяснил, что существительные «мати» и «матір» – это словоформы одной лексемы, то есть слова. «Мати» является формой именительного падежа и отвечает на его вопросы (Кто? Что?), а «матір» – это форма находящегося падежа (Кого? Что?).

Например, на фото мы видим (Кого? Что?) – «матір» (форма винительного падежа). Малого ребенка на руках держит (Кто? Что?) – «мати» (именительный падеж).

Как правильно ставить ударение в слове «тато»?

Авраменко также объяснил употребление слова «тато», поскольку с этой лексемой также возникает множество затруднений. Например, многие не могут справиться с формой множественного числа – «татами». Языковед отметил, что разные источники представляют разную информацию, иногда даже противоположную между собой. Это особенно касается ударения в слове «тато» в форме множественного числа.

Александр Авраменко отмечает, что в случае ударения в слове «тато» следует пользоваться действующим правописанием. Поэтому следует запомнить: в форме множественного числа нужно сказать не «татА», а «татИ». Например: «Сегодня радостные «татИ» пришли к детям на праздник в садик».

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