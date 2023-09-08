Відомий народний учитель пояснив, як буде правильно – «мати» чи «матір»

Авраменко зауважив, що зі словом «тато» в українців також виникають труднощі.

Український зірковий мовознавець, Олександр Авраменко, дав роз’яснення стосовно правильного вживання в українській мові слів «мати» і «матір». Мовознавець пояснив, у чому полягає різниця між цими словами.

Як правильно вживати слова «мати» і «матір»?

Олександр Авраменко в ефірі «Сніданку з 1+1» роз’яснив, що іменники «мати» і «матір» - це словоформи однієї лексеми, тобто слова. «Мати» є формою називного відмінка і відповідає на його питання (Хто? Що?), а «матір» - це форма знахідного відмінка (Кого? Що?).

Наприклад, на фото ми бачимо (Кого? Що?) – матір (форма знахідного відмінка). Малу дитину на руках тримає (Хто? Що?) – мати (називний відмінок).

Як правильно ставити наголос у слові «тато»?

Авраменко також пояснив вживання слова «тато», оскільки з цією лексемою також виникає безліч труднощів. Наприклад, багато хто не може впоратися з формою множини – «татами». Мовознавець зауважив, що різні джерела подають різноманітну інформацію, іноді навіть протилежну між собою. Це особливо стосується наголосу у слові «тато» у формі множини.

Олександр Авраменко наголошує, що у випадку з наголосом у слові «тато» слід користуватися чинним правописом. Тому варто запам’ятати: у формі множини потрібно сказати не «татА», а «татИ». Наприклад: «Сьогодні радісні татИ прийшли до дітей на свято в садочок».

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