Плекаймо українську: 14 милозвучних слів, що збагатять вашу мову

Збагачуйте свою повсякденну лексику цими словами, вони увиразнять вашу українську мову.

Щоб наша українська мова була живою та різноманітною у повсякденному спілкуванні, можна користуватися цікавими розмовними словами. Адже наша лексика стає багатою та виразною саме тоді, коли ми поповнюємо свій словниковий запас цікавими лексемами та висловами. Пропонуємо список із чотирнадцяти слів, які збагатять вашу українську мову, зроблять її милозвучною та різноманітною.

Кохання

Наша українська мова має це слово на позначення романтичних та ніжних почуттів. Напевне, ця лексема відома всім, але мало хто нею послуговується, оскільки більш звичне у вживанні є слово «любов». Тому його можна активно використовувати замість люблю у словосполученнях «я тебе кохаю», «ти моє кохання».

Лебідка

У цього слова є декілька значень, але його вживають у переносному романтичному значенні, коли хочуть звернутися до коханої людини.

Легіт

Раніше у народі так називали легкий приємний вітерець. Багато поетів та письменників використовували це слово, щоб описати свою любов до природи української землі.

Пане/пані

Це українське слово, яким можна звертатися, наприклад, до незнайомих людей. Щоб не використовувати більш грубіших звернень «юначе» та «дівчино». Адже такий оклик до людини буде набагато милішим та милозвучнішим.

Митець

Це питомо українське слово, яке використовується на означення людини за її творчою діяльністю. Митець – це творча особистість, майстер своєї справи, наразі побутує в українській мові також фемінітив «мисткиня».

Метикуватий

Це слово використовується на позначення розумної та кмітливої людини. Також метикуватою може бути якась складна задача, над якою слід добре подумати.

Млосний

Це українське слово має багато значень, його також можна додавати до повсякденного вжитку, щоб збагатити свою лексику. Слово «млосний» означає п’янкий, ароматний, томливий.

Манівцем

Слово вживають на позначення обхідних шляхів, якщо йти не прямою дорогою, а в обхід. В українській мові також із цим словом є фразеологізм, коли людина на щось натякає – «говорити манівцями».

Байдикувати

Це розмовне слово, що означає – нічого не робити, нічим не займатися. Його можна використовувати у своєму повсякденному побутовому спілкуванні, тоді ваша українська мова буде живою та народною.

Слушний

Це слово можна використовувати на підтвердження чиєїсь правоти чи правильності висловленого. Також слово «слушний» використовують як синонім до слова «відповідний».

Обопільний

Це слово в український мові використовується на позначення взаємних почуттів. Наприклад: їхнє кохання обопільне.

Примарний

Ця лексема у нашій мові має багато значень, тому може використовуватися у різних контекстах. Наприклад, на позначення чогось вигаданого, нетривалого, несправжнього чи химерного.

Пройдисвіт

В українській мові це слово використовується на позначення людини із сумнівною репутацією, яка може обдурити і здатна на погані вчинки.

Абищиця

Це дрібниця чи річ, яка не має великої користі або значення, нічого не вартує.

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