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Ракетна небезпека: в частині України лунає повітряна тривога

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Ракетна небезпека: в частині України лунає повітряна тривога

Повітряна тривога в Україні

В Повітряних силах попередили про ракетну загрозу для кількох областей.

В частині України оголошена повітряна тривога вранці 28 серпня через загрозу ракетних ударів.

Про це свідчить інформація на мапі тривог.

Так, сирени тривоги лунають зараз у Луганській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій, Херсонській, Одеській областях та в АР Крим.

У Повітряних силах ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.

"Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька та Дніпропетровська області – ракетна небезпека! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги – прямуйте в укриття!" – закликали в ПС.

Згодом там заявили і про ракетну небезпеку для Кіровоградської області.

Мапа тривог в Україні 28 серпня / ©
Мапа тривог в Україні 28 серпня

Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 28 серпня завдали ракетного удару по Полтавщині. Ворог поцілив у промисловий об’єкт та повністю зруйнував виробничий цех. Внаслідок атаки загинули двоє людей, п'ятеро осіб постраждали, ще кількох шукають під завалами.

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Дата публікації
Перегляди
2155
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