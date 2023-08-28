Ракетна небезпека: в частині України лунає повітряна тривога

В Повітряних силах попередили про ракетну загрозу для кількох областей.
В частині України оголошена повітряна тривога вранці 28 серпня через загрозу ракетних ударів.
Про це свідчить інформація на мапі тривог.
Так, сирени тривоги лунають зараз у Луганській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій, Херсонській, Одеській областях та в АР Крим.
У Повітряних силах ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.
"Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька та Дніпропетровська області – ракетна небезпека! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги – прямуйте в укриття!" – закликали в ПС.
Згодом там заявили і про ракетну небезпеку для Кіровоградської області.
Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 28 серпня завдали ракетного удару по Полтавщині. Ворог поцілив у промисловий об’єкт та повністю зруйнував виробничий цех. Внаслідок атаки загинули двоє людей, п'ятеро осіб постраждали, ще кількох шукають під завалами.
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