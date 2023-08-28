Окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу: є руйнування

Ворог також обстріляв дві громади Нікопольського району.

Російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу 28 серпня, а напередодні обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив у Мережі.

Так, вранці 28 серпня російська армія застосувала тактичну авіацію з південного напрямку і завдала ракетного удару по Кривому Рогу.

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Внаслідок ворожої атаки зруйновані два дачні будинки, ще п’ять – пошкоджені. Загорілася господарська споруда.

"Минулося без загиблих та постраждалих. Наслідки удару уточнюються", – додав Лисак.

Російські загарбники також двічі обстріляли Нікопольський район із важкої артилерії. Надвечір ворог цілив по Марганецькій громаді, вночі – по Мирівській. Внаслідок обстрілів пошкоджений приватний будинок. Люди не постраждали.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили в ніч проти 28 серпня про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Під час цього у Кривому розі прогриміли вибухи.

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