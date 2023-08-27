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У ГУР розповіли про запаси ракет у РФ: чи достатньо в України ППО для ворожих атак

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Христина ГоловчакХристина Головчак
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У ГУР розповіли про запаси ракет у РФ: чи достатньо в України ППО для ворожих атак

Росія завдала один з найпотужніших ракетних ударів по західних регіонах України

У РФ пауза у виготовленні ракет.

РФ раніше випускала по Україні близько 100 ракет, тоді як зараз лише 10-20, що свідчить про паузу у виготовленні ракет.

Про це повідомив в ефірі ISLND TV речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

"Якщо не помиляюсь, одночасно був удар 120 ракет по Україні... Те, що вони за місяць виробляють, ми бачимо паузу, і вони одразу використовують усе по Україні. Відновити ракетний запас до періоду повномасштабного вторгнення вони не можуть", - зазначив представник ГУР.

Також за словами Юсова, Кремль висуває справедливі претензії до російського генерала Суровікіна, мовляв, на що витрачено цей ракетний потенціал і що в результаті здобуто.

"Так, для нас зберігається проблема - Україна велика за територією, і засобів протиповітряної і протиракетної оборони в нас досі недостатньо. Але жодних поставлених завдань цей ракетний терор не виконав ні взимку, ні зараз", - додав Юсов.

Також представник ГУР розповів, що начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов пережив понад 10 замахів на життя.

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Дата публікації
Перегляди
549
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