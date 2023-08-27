У ГУР повідомили, скільки замахів на життя пережив Буданов

Жодного загиблого внаслідок цих ударів не було.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов пережив понад 10 замахів на життя.

Про це повідомив в ефірі ISLND TV речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

"В цілому, сумарно більше десяти. Це з 2014 року", — додав Юсов.

Щодо того, в який спосіб здійснювалися замахи, то речник ГУР врахував і авіаційно-ракетний удар.

"Включно за авіаційно-ракетним ударом (...) На жодну годину, жодну хвилину Головне управління розвідки, в тому числі в місті постійної дислокації, не зупиняло своєї діяльності у виконанні своїх обов'язків. Це саме стосується командира і всієї команди. Дуже потішні були потім намагання російської пропаганди пояснити. що хтось десь потім лікувався, якісь наслідки, там зачіска не та, там ще щось. Дуже кумедно, дуже цікаво, продовжуйте витрачати свої зусилля і ресурси", — розповів Юсов.

Також він додав, що жодного загиблого внаслідок цих ударів не було.

Нагадаємо, сам керівник розвідки Кирило Буданов днями визнав, що контрнаступ ЗСУ відстає від запланованого графіку, але Сили оборони йдуть до мети.

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