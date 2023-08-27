В ГУР сообщили, сколько покушений на жизнь пережил Буданов

Погибших в результате этих ударов не было.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов пережил более 10 покушений на жизнь.

Об этом сообщил в эфире ISLND TV спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

"В общей сложности, суммарно больше десяти. Это с 2014 года", — добавил Юсов.

Относительно того, как совершались покушения, то пресс-секретарь ГУР учел и авиационно-ракетный удар.

"Включая авиационно-ракетный удар (...) Ни на один час, ни на одну минуту Главное управление разведки, в том числе в городе постоянной дислокации, не останавливало свою деятельность в исполнении своих обязанностей. Это же касается командира и всей команды. потешны были потом попытки российской пропаганды объяснить. что кто-то потом лечился, какие-то последствия, там прическа не та, там еще что-то. Очень забавно, очень интересно, продолжайте тратить свои усилия и ресурсы", — рассказал Юсов.

Также он добавил, что ни одного погибшего в результате этих ударов не было.

Напомним, сам руководитель разведки Кирилл Буданов на днях признал, что контрнаступление ВСУ отстает от запланированного графика, но Силы обороны идут к цели.

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