Буданов объяснил, почему "настоящий" Путин не появляется в публичном пространстве

По словам руководителя управления разведки Минобороны, российский диктатор не появляется в публичном пространстве с прошлого, 2022 года.

Как заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, в последний раз главу Кремля Владимира Путина все видели 26 июня 2022 года. Речь идет о личности президента РФ, а не о его версии.

Об этом шла речь в интервью Буданова "Радио Свобода".

По словам Буданова, 22 августа на видеообращении во время саммита БРИКС был не Путин.

Напомним, тогда глава Кремля вроде бы забыл, что носит часы на правой руке,

"Я не знаю, что на это ответить... Мне кажется, что не очень", — ответил Буданов на вопрос о подлинности личности диктатора.

Глава украинской разведки подчеркнул, что причины, почему "настоящий" Путин не появляется в публичном пространстве, могут быть разными: от состояния здоровья до банального нежелания.

"Давайте так: того, к которому все привыкли воспринимать, последний раз видели примерно 26 июня 2022 года", — отметил Буданов.

После случая с часами Путина речь шла о том, что на публике появляются его двойники. Он неоднократно отмечал, что часы носят исключительно на правой руке.

В 2012 году диктатор РФ заявил, что делает это потому, что так заводная головка не натирает ему кисть. Другие версии свидетельствуют о том, что ему вроде бы так удобно, поскольку он левша.

Речь также шла о возможных расстройствах здоровья Путина.

также стало известно, что глава России Владимир Путин не планирует лично участвовать в саммите G20, который состоится в Индии девятого-десятого сентября.

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