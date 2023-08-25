Президент-диктатор агрессорки России Владимир Путин не намерен лично участвовать на саммите G20, который состоится в Индии девятого-десятого сентября.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщили российские средства массовой пропаганды.

На пресс-конференции представителя президента РФ спросили, отправится ли Путин в Нью-Дели. Тот ответил отрицательно.

"Нет, у президента нет таких планов", – сообщил Песков.

Он отметил, что пока будет уточняться, примет ли Путин участие в саммите видео-связью. К слову, на этой неделе глава Кремля присутствовал онлайн на встрече лидеров группы БРИКС в Южной Африке.

Как сообщалось, Индия пригласила на саммит лидеров G20 Владимира Путина. Украинского президента Владимира Зеленского — нет.

Напомним, страх Путина изолировал его в России. Диктатор РФ испугался ехать на ряд мер после ордера на арест от МКС.

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