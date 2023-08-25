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У Кремлі вирішили, чи поїде Путін на G20

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Олена КапнікОлена Капнік
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У Кремлі вирішили, чи поїде Путін на G20

Володимир Путін. / Фото: Associated Press

Диктатор брав участь на зустрічі лідерів групи БРІКС онлайн.

Президент-диктатор агресорки Росії Володимир Путін не планує особисто брати участь на саміті G20, який відбудеться в Індії дев'ятого-десятого вересня.

Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, повідомили російські засоби масової пропаганди. 

На пресконференції представника президента РФ запитали, чи відправиться Путін до Нью-Делі. Той відповів заперечно.

"Ні, у президента немає таких планів", - повідомив Пєсков.

Він зауважив, що наразі буде уточнюватися, чи Путін візьме участь у саміті відео-зв'язком. До слова, цього тижня очільник Кремля був присутній онлайн на зустрічі лідерів групи БРІКС у Південній Африці.

Як повідомлялося, Індія запросила на саміт лідерів G20 Володимира Путіна. Натомість українського президента Володимира Зеленського - ні.

Нагадаємо, страх Путіна ізолював його в Росії. Диктатор РФ злякався їхати на низку заходів після ордеру на арешт від МКС.

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Дата публікації
Перегляди
1020
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