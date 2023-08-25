У Путіна відреагували на чутки про причетність до загибелі Пригожина

У Кремлі наголошують, поки не можуть сказати, яким буде майбутнє "Вагнера".

У Кремлі називають "абсолютною брехнею" заяви про те, що за загибеллю ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина в автокатастрофі може стояти адміністрація президента РФ.

Про це заявив речник Володимира Путіна, Дмитро Пєсков, пишуть російські засоби масової пропаганди.

Говорячи про причини катастрофи, прессекретар російського диктатора заявив, що фактів поки що небагато, їх слід з'ясувати слідству. За його словами, офіційні підсумки розслідування буде опубліковано пізніше.

"Для підтвердження загибелі Пригожина потрібні експертизи, зокрема, генетична. Поки що офіційних результатів немає", - наголосив представник Кремля.

Також він заявив, що не може нічого сказати про майбутнє ПВК "Вагнер". Втім, він зазначав, що де-юре такої структури немає.

"Причетність Путіна" до загибелі Пригожина

Аналітики ISW вважають, що Володимир Путін наказав збити літак Пригожина - це була помста за приниження заколотом, який олігарх зробив у червні.

Колишній голова Генштабу Великої Британії, генерал Річард Даннатт припускає, що за загибеллю Пригожина, найімовірніше, стоїть Путін. З його слів, диктатора міг бути змушеним піти на цей крок після ганьби заколоту ватажка ПВК.

У Франції наголошують, що мають "обґрунтовані сумніви" щодо причини авіакатастрофи, в якій загинув ватажок ПВК "Вагнера". Разом з тим не виключається причетність до інциденту президента РФ Володимира Путіна.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВСІ МОВЧАТЬ, АЛЕ є ТРИ версії, що могло статися з Пригожиним та Уткіним!

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